Saü'de 'Girişimcilik Zirvesi'

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğrenci Araştırma Topluluğu tarafından 'Girişimcilik Zirvesi' düzenlenecek.



SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak etkinlikte Doç. Dr. Çağlar Özdemir 'Dünyada Neler Oluyor?' başlıklı, Kemal Özdemir 'Genç Girişimci' başlıklı, Buğra Avcı ise 'Paramı Yönetebiliyorum' başlıklı konuşmalar gerçekleştirecek. - SAKARYA