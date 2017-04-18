Saü'de 'Ebru Workshop' Etkinliği Düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde 'Ebru Workshop' etkinliği düzenlendi.



Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından 17 Nisan Pazartesi günü düzenlenen etkinliğe Kültür Bakanlığı sanatçısı Zeynep Erdoğdu Öztürk katıldı. Sakarya Üniversitesi öğrencileri ve personelinin ilgiyle izlediği etkinlikte Öztürk, katılımcılara doğal malzemeden ebru boyası yapımı, ebru teknesinin kıvam ayarı, battal gelgit, çiçekli ebru gibi ebru çeşitleri ve yapım teknikleri ile ilgili bilgiler verdi. Öztürk ayrıca katılımcıların kendi ebrularını yapmasına yardımcı oldu. - SAKARYA