Saü'de Çeviri Konferansları Sürüyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çeviri Topluluğu tarafından 'Çeviri Kalitesi Ölçme ve Değerlendirme ile Çeviride Özgeçmiş Hazırlama' konulu bir etkinlik düzenlendi.



SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe Çeviri İşletmeleri Derneğinden Ahmet Çallı ve Cana Özgen Birler konuşmacı olarak katıldı. 'Çeviri Kalitesi Ölçme ve Değerlendirme' başlığı altında konuşma yapan Ahmet Çallı, çevirilerin kalitesini belirleyen birçok etken olduğunu, bu etkenlerin çalışılan kurumlara veya insanlara göre değişkenlik gösterebileceğini söyledi. Çallı konuşmasında, "Çevirinin olabildiğince orijinal metinle uyumlu olması gerekiyor. Çeviriye başlamadan önce metni bütünüyle okuyup analiz etmek gerekiyor. Çeviriyi alacak kişinin ne istediğini, hangi düzeyde bir çeviri kalitesi istediği iyi analiz edilmeli" dedi.



Cana Özgen Birler ise, 'Çeviride Özgeçmiş Hazırlama' başlıklı bir sunum yaptı. Öğrencilerin özgeçmişlerini hazırlarken en fazla iki cümle ile kim olduklarını ve ne istediklerini açıklamaları gerektiğini ifade eden Birler, "İlk olarak kendinize 'Ben kimim?' ve 'Ne yapmak istiyorum?' gibi sorular sorarak, bunu net olarak belirlemeniz gerekiyor. Bunu belirledikten sonra o doğrultuda iş arayabilir, ilerleyebilirsiniz. CV'nizin sizi karşı tarafa doğru yansıtmasına ve boş bilgilerden arındırılmış olmasına özen gösterin. Çünkü iş alımlarında o kadar CV'yi incelemek için vakit olmayabilir. Bunların yanında iyi bir çevirmen olabilmek için okuma ve anlama kabiliyetinizin yüksek olması gerekir. Bu da bol bol kitap okumayla kazanılabilecek bir kabiliyettir" ifadelerini kullandı.



Konuşmacılar program sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı. - SAKARYA