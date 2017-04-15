Saü'de 'Çeviri' Konferansları Devam Ediyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çeviri Topluluğu tarafından düzenlenen konferanslar devam ediyor.



Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde 17 Nisan Pazartesi günü yapılacak konferansta, Mete Özel 'Katma Değer Fabrikası' başlıklı, Cana Özgen Birler 'Çeviride Özgeçmiş Hazırlama' başlıklı, Ahmet Çallı ise 'Çeviri Kalitesi Ölçme ve Değerlendirme' başlıklı birer konuşma gerçekleştirecekler. Etkinlik, Salon 3'te saat 15: 00'de başlayacak. - SAKARYA