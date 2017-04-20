Saü'de 6. Cbs Günleri Yapıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Coğrafya Topluluğu tarafından, "6. Coğrafi Bilgi Sistemi Günleri" düzenlendi.



SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen ve iki oturum şeklinde yapılan etkinliğin açılışında konuşan Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zerrin Karakuzulu, coğrafyanın bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, dolayısıyla uygulamalı bir bilim dalı olarak kabul edilmesi gerektiğini, CBS sistemlerinin de işlerini son derece kolaylaştıran, işlerinin kalitesini artıran bir araç olarak kendilerine katkı sağladığını anlattı.



Coğrafya bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cercis İkiel de akıllı şehirler ve otomasyon gibi gelişmelerle dünyanın başka bir yola girdiğini ifade ederek, "Coğrafyacılar çok tartışırlar ama uygulamaya biraz geç geçerler. Coğrafi bilgi sistemi dünyada bazı üniversitelerde coğrafi bilgi bilimi ya da mekan yönetim bilimi gibi değişik isimlerle bilime dönüştü. Türkiye'de de bu hala tartışılıyor. Bu nedenle piyasada ne geçerli ise doğru olan odur." diye konuştu.



Program çeşitli şirket yetkililerinin sunumları ile son buldu.