Saü'de '6. Cbs Günleri' Düzenleniyor
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Coğrafya Topluluğu tarafından ‘6. CBS Günleri’ düzenleniyor.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Coğrafya Topluluğu tarafından '6. CBS Günleri' düzenleniyor.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde 18 Nisan Salı günü yapılacak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) etkinliğine; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, İSKİ, TÜRKSAT, İsbak, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi ve Başarsoft kurum ve kuruluşlarından birçok katılımcı yer alacak.
Etkinlik saat 10: 00'da başlayacak. - SAKARYA