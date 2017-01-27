Satya Nadella'dan Şaşırtan Bir Haber!

Microsoft CEO'su Satya Nadella, artık Starbucks yönetim kuruluna katılıyor. Küresel kahve firmasının merkezi, teknoloji devinin Redmond, Washington'daki merkezinden sadece birkaç kilometre uzaklıkta, Seattle'da bulunuyor. Nadella, kurul için Sam's Club Başkanı ve CEO'su ve Wallmart'ın Yönetici Yardımcı Başkanı Rosalind Brewer ve LEGO Brand Group Yöneticisi Jørgen Vig Knudstorp ile beraber aday gösterilmişti.



Microsoft ve Starbucks, daha önce beraber çalışmışlardı. Microsoft'un Band 2 giyilebilir cihazı, sahiplerinin kahve mağazalarında satın alımlar yapmalarına imkan tanıyordu ve geçtiğimiz yıl da Outlook için bir Starbucks eklentisi sunulmuştu. Windows 10 Mobile için de resmi bir Starbucks uygulaması bulunuyor.



Starbucks'ın bugün yaptığı açıklamaya göre Nadella'nın yönetim kuruluna katılması, "Dünya genelinde teknolojinin nasıl kullanılacağı ve deneyimlendiğini anlama konusunda geniş bir tecrübe" getirecek. Ayrıca Nadella'nın Starbucks'ın "markayı yükseltmek ve işini genişletmek için teknolojiyi kullanmanın yeni yöntemlerine odaklanması" için yardımcı görüşler sunacağı da belirtilmekteydi.



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