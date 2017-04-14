Satürn'ün Uydusunda Yaşamı Destekleyecek Kanıtlar Bulundu
NASA, Satürn'ün uydusu Enceladus'da yüzey altı okyanusun içinde canlı yaşamını destekleyebilecek kilit bileşen olan hidrojen bulunduğunu açıkladı.
NASA, Satürn'ün uydusu Enceladus'da yüzey altı okyanusun içinde canlı yaşamını destekleyebilecek kilit bileşen olan hidrojen bulunduğunu açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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