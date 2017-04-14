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Satürn'ün Uydusunda Yaşamı Destekleyecek Kanıtlar Bulundu
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Satürn'ün Uydusunda Yaşamı Destekleyecek Kanıtlar Bulundu

NASA, Satürn'ün uydusu Enceladus'da yüzey altı okyanusun içinde canlı yaşamını destekleyebilecek kilit bileşen olan hidrojen bulunduğunu açıkladı.

Satürn'ün Uydusunda Yaşamı Destekleyecek Kanıtlar Bulundu

NASA, Satürn'ün uydusu Enceladus'da yüzey altı okyanusun içinde canlı yaşamını destekleyebilecek kilit bileşen olan hidrojen bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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Abd Ulusal Havacılık Ve Uzay Dairesi, Satürn, Nasa
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