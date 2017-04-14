Satürn'ün Uydusunda Yaşam Olabilme İhtimali Nasa'yı Harekete Geçirdi

Satürn, bugüne kadar bildiğimiz kadarıyla üzerinde hayat barındıramayacak kadar büyük bir buz kütlesinden ibaret olsa da yeni yapılan araştırmaların sonucunda Satürn'ün uydusu Enceladus'ta, yer altı denizlerinde canlıların yaşayabileceği düşünülüyor.



NASA'nın Cassini adlı uzay aracı, Enceladus'taki buz kütlelerinin altındaki yer altı denizlerinde mikropların üreyebileceği kimyasal reaksiyonlara müsait bir ortamın var olabileceğini keşfetti.



Uzmanlar, keşfin Encaladus'ta yaşam olabileceğini kanıtlayan son halka olduğunu vurgularken, son keşfedilen bulguların Satürn'ün ayının Güneş'ten yaklaşık 887 milyon mil uzakta olmasından dolayı çok değerli olduğunu açıkladı.



Enceladus'un metrelerce altında sıvı okyanus diye tabir edilen yer altı denizlerinin varlığını keşfeden bilim insanları, buzdaki kırılmalar sayesinde bu veriyi elde edebildiklerini düşünüyor.



NASA Ekim 2015'de Cassini'yi bu deliklerin içerisinden geçmesi için görevlendirmiş ve hidrojen ile karbondioksitin varlığını ortaya çıkarmışlardı.



Yeni yayınlanan journal Science makalesinde, bilim insanları, oluşabilecek tek yaşam kaynağının ise, hidrojenden meydana gelebilecek kimyasal reaksiyonlar ile sıcak suyun bir araya gelmesi olarak düşünülüyor.



Enceladus'ta oluşabilecek mikropların hidrojenin karbondioksitle birleşerek metan oluşturmasından faydalanıp onlarla beslenebilmesi de önemli bir faktör olarak görülüyor.