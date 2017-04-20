Saturder'den Başarılı Turizimciye Plaket

Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş, Doğa-Kar Turizm Şirketi Müdürü Menderes Akın'a plaket takdim etti.



Taş, dernek binasında yaptığı açıklamada, Doğa-Kar Turizm şirketinin 6 yıldır bu bölgede hizmet verdiğini bu süre içerisinde 4. kez bölgeye en çok turist getiren firma olduğunu söyledi.



Türkiye'nin 5 büyük kayak merkezinin içinde olan Sarıkamış, yerli ve yabancı misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştığını belirten Taş, şunları kaydetti:



"Sarıkamış Kayak Merkezine yapılacak tüm yatırımların kısa sürede karşılığını bulabileceğine inancımız tamdır. Devlet desteklerinin hız kesmediği bölgede yatırımcılarımıza bir çok kolaylıklar sağlanılmaktadır. Bu manada bölgemizin turizmine, tanıtımına katkı sunan Doğa-Kar Turizm Şirketinin Müdürü Menderes Akın ve personelini tebrik ediyor başarılarının devamını dilerim."