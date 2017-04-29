Sattas, eğlenceli sahne performansı ve harika şarkıları ile 29 Nisan gecesi sizlerle olacak.



Sattas, "Reggae"nin özünden uzaklaşmadan Caz, Ska, Dub ve Rock formlarını bir potada eritebilmeyi başaran, müzikal kalitesi ile ismini Türkiye'nin ötesine duyurmuş bir topluluk. Çağdaş soundları, yaratıcı yorumları, yüksek tempoları ve izleyici ile kurdukları müthiş etkileşim ile Sattas bu ününü hakettiğini sahnede kanıtlıyor. Nefes sahnesindeki bu gecede sadece reggae sevenleri değil, tüm müzikseverleri olağanüstü bir performans bekliyor.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Nefes Bar



Mekan Adresi : Yenişehir Postanesi Karşısı Tüpgeçit Ayağı



Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Sattas



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır