Sattas'ın müthiş eğlenceli sahne performansı ve harika şarkıları ile 7 Ocak gecesi sizlerle olacak.



Sattas, "Reggae"nin özünden uzaklaşmadan Caz, Ska, Dub ve Rock formlarını bir potada eritebilmeyi başaran, müzikal kalitesi ile ismini Türkiye'nin ötesine duyurmuş bir topluluk. Çağdaş soundları, yaratıcı yorumları, yüksek tempoları ve izleyici ile kurdukları müthiş etkileşim ile Sattas bu ününü hakettiğini sahnede kanıtlıyor. Hayal sahnesindeki bu gecede sadece Reggae sevenleri değil, tüm müzikseverleri olağanüstü bir performans bekliyor.



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Hayal Kahvesi Beyoğlu



Mekan Adresi : Meşelik Sok. No: 10



Başlangıç Saati : 21.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Sattas



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır