Ülkemizin en bilinen ve takip edilen Reggae grubu Sattas, 14 Nisan'da ilk kez Sanat Performance sahnesinde olacak.



"Ülkemizin en bilinen ve takip edilen Reggae grubu Sattas, ikinci albümlerinin habercisi niteliğinde olan ilk EP'si "Bir ben miyim?"in tanıtım konserinde 14 Nisan'da ilk kez Sanat Performance sahnesinde olacak.



2004 yılında kurulan ve kendi ismini taşıyan Türkiye 'nin ilk reggae albümü "Sattas"ı 2012 yılında çıkaran ekip adını ülkemiz haricinde yurt dışında katıldığı çeşitli konser ve festivallerde de duyurdu. Geçtiğimiz sene Montreal Caz Festivali'nde ülkemizi temsil eden Sattas, nisan ayında Afrika'da, Fildişi Sahili'nde katılacağı Abi Reggae Festivali ardından ayağının tozuyla 14 Nisan'da Sanat Performance sahnesinde müzikseverlerle farklı ve kendine özgü, sahne deneyimlerini paylaşacak.



Sonsuza kadar barış dileğiyle."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Sanat Performance



Mekan Adresi : Nevizade Kameriye sok.no: 13 Taksim



Başlangıç Saati : 14.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Sattas



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır