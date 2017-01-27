Reggae müziğinin Türkiye'deki en başarılı temsilcisi Sattas, 27 Ocak'ta Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde...



Sattas, "Reggae"nin özünden uzaklaşmadan Caz, Ska, Dub ve Rock formlarını bir potada eritebilmeyi başaran, müzikal kalitesi ile ismini Türkiye'nin ötesine duyurmuş bir topluluk. Çağdaş soundları, yaratıcı yorumları, yüksek tempoları ve izleyici ile kurdukları müthiş etkileşim ile Sattas bu ününü hakettiğini sahnede kanıtlıyor. Hayal sahnesindeki bu gecede sadece Reggae sevenleri değil, tüm müzikseverleri olağanüstü bir performans bekliyor.



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