Satso Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Fatih Güreş başkanlığında meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Yoklama ve gündem maddelerinin oylanmasının ardından 1135 nolu Meclis oturumuna ait tutanak görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.



Mart ayı Kat'i Mizan ve ekleri ile Bütçe İzleme Raporunu sunmak üzere kürsüye gelen Hesap İnceleme Komisyonu Başkanı Melih Kaykayoğlu tarafından okunmasının ardından oylanarak, meclis üyeleri tarafından tasdik edildi. Yönetim Kurulunun aylık faaliyetleri ile ilgili bilgi vermek üzere kürsüye gelen SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Yılgenci, "Sakarya'mız ihracatı yükselişini sürdürüyor. Rekor ihracat artışlarımız var. Mart ihracatımız 491 milyon 812 bin dolarla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 214, geçen aya göre de yüzde 23,8 olarak gerçekleşti. Otomotiv sektöründe ciddi bir yükseliş var. Şu an 7. sıradayız. Hedefimiz bu aktifliği diğer sektörlere de yayarak çeşitliliği artırmak ve ihracat sıralamasında ilk 5 il arasında daima yer almaktır. Yaşanan gelişmeler ve ihracattaki artışlar daha ileri seviyelere ulaşacağımızın bir işaretidir. İnşallah bu doğrultuda çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.



Yılgenci, "Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Faruk Özlü Odamızda bizlerle buluştu. Sn. Bakanımızın güzel de bir müjdesi oldu. Dörtyol çevre çarşıları küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi düzenli sanayileşme adına şehir merkezinden taşınacak. Yeni yer kredilendirilecek. 157 bin metrekare alan ve 216 işyerinden oluşması planlanan sanayi sitesini Bakanlık destekliyor. Sn. Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. SATSO olarak da çalışmaları yoğunlaştırdık. İnşallah en kısa zamanda sonuç alalım istiyoruz. Odamızda Kredi Garanti Fonu, QNB Finansbank ve Bloomberg HT işbirliği ile güzel bir canlı yayın programı gerçekleştirdik. Bizlerle olan Sakarya'mız iş dünyasının değerli aktörlerine de çok teşekkür ediyoruz. Finansman ana gündemimizdi. Yatırım iştahı yüksek bir şehir olduğumuzu, milli üretim ve otomotiv şehri olarak hedeflerimiz konuşuldu. Bizim için önemli ve güzel bir program oldu inşallah bu tür çalışmaları devam ettireceğiz. Yerli oto üretim üssü olma yolundaki çalışmalarımız kapsamında sektörün nitelikli istihdam ihtiyacının bu tür tematik liselerde yetiştirilen öğrencilerle karşılanması çok faydalı olacaktır. Bu liselerin bölgenin yükselen sektörlerinin ihtiyacına göre sayılarının artırılmasını temenni ediyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uygulamada emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Sektör temsilcileri olarak Sakarya iş dünyasının da bu uygulamayı destekleyeceğine inanıyor; Tematik Lisemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.



Başkan Yardımcısı Orhan Yılgenci'nin konuşmasının ardından ek gündem maddesi olan 27. Meslek Komitesi tarafından sunulan 2017 Yılı içerisinde uygulanacak ekmek ve simit tarifeleri görüşüldü. Konu ile ilgili bilgi vermek üzere kürsüye gelen 27. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Ergin Balcı, üyeler tarafından gelen dilekçelere istinaden yapılan araştırma ve değerlendirmelerde, un, maya, tuz, işçilik, odun, akaryakıt vb. giderlerdeki artışlardan dolayı firmaların da talepleri göz önünde bulundurularak bir tarife hazırlandığını belirterek, "Çevre illere bakarak yaptığımız incelemeler sonucunda, İstanbul'da 2015 yılından bu yana 250 gram ekmek 1,25 TL'den satılmakta şuan ki bizim fiyatımız 2 senedir İstanbul'da uygulanmaktadır. Yalova'da da 250 gram ekmek 1,25 TL olarak uygulanmaktadır. Düzce'de şuan 350 gram ekmek 1,5 TL onlar da müracaatta bulundurlar ve yakın bir zamanda onlar da açıklama yapacaklar. İzmit 250 gram 1,25 TL olarak başvurmuş, uygun görülmüş ayın birinden itibaren uygulamaya geçileceği yönünde bir haber geldi. Gönül ister ki zam yapmayalım ama fiyat artışları ortada biz de yapmak zorundayız. Yine yaptığımız incelemeler sonucunda da susam, toz şeker, yağ fiyatlarında bir artış var. Yine çevre illerde İzmit'te 1,25 TL, İstanbul'da 1,5 TL, Gölcük'te 1,25 TL'den satılmakta. 2013 yılında simide en son fiyat değişikliği yapmışız. O günden bu güne herhangi bir fiyat değişikliği olmamıştır" ifadelerini kullandı. - SAKARYA