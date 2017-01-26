Satso Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Aralık ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı A. Akgün Altuğ başkanlığında meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.



Yoklama ve gündem maddelerinin oylanmasının ardından 1132 nolu Meclis oturumuna ait tutanak görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Aralık ayı Kat'i Mizan ve ekleri ile Bütçe İzleme Raporu'nu sunmak üzere kürsüye gelen Hesap İnceleme Komisyonu Başkanı Melih Kaykayoğlu tarafından okunmasının ardından oylanarak, meclis üyeleri tarafından tasdik edildi. SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Yılgenci yaptığı açıklamada, "2015 yılı zor bir yıldı. Özellikle ekonomide son dönemde yaşadığımız sıkıntılar iş dünyasını fazlasıyla zorladı. Ancak yılın son çeyreğinde şehrimiz ihracatta rekor yükseliş yaşadı. Sakarya ihracatı Aralık ayında 2015 yılı Aralık ayına göre yüzde 214.2, 2016 yılının Kasım ayına göre ise yüzde 28.2 artış göstererek 477 milyon 477 bin dolar olarak gerçekleşti ve en çok ihracat yapan iller sıralamasında Kasım ayında olduğu gibi Aralık ayında da 7'nci sıradaki yerini korudu. Sakarya, 2015 yılı toplamına göre yüzde 31.2 artışla, 2016 yılı toplam ihracat değerinde 2 milyar 523 milyon dolara ulaştı. Bu başarıda başta TOYOTA olmak üzere emeği geçen sanayi ve ticaretteki tüm aktörlerimize teşekkür ediyorum. 2023 hedefimiz ihracatta ilk 5 il arasında yer almak ancak biz hedefimize daha önce ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.



"SATSO zorunlu mesleki yeterlilik belgesi vermeye başladı"



Zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesi vermeye başladıklarını belirten Başkan Yardımcısı Orhan Yılgenci, "5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunlu hale geldi. Mesleki Yeterlilik Belgesi olmadan tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde kişilerin çalıştırılması halinde idari para cezası uygulanması 2017 yılı itibariyle başladı. Yine aynı tebliğde belirtilen 48 meslekte yapılan sınav ücretleri de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları, TOBB-SATSO işbirliğiyle Sakarya'mızda gerçekleştirilecek. Zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesi Odamızdan alınabilecek. Odamız aracılığıyla ilimizde yapılacak sınavlar, TOBB - MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıntılar web sitemizde mevcut. Üyelerimizin cezai yaptırımlara maruz kalmamaları için bir an önce çalışanlarının sınava girmesi ve belgelendirilmelerini sağlamalarını önemle tavsiye ediyorum" diye konuştu.



"Bin kişiye girişimcilik eğitimi verilecek"



2017'de bin kişiye girişimcilik eğitimi vereceklerini belirten Yılgenci, "Oda olarak şehrin geleceği için eğitim ve istihdam çalışmalarını çok önemsiyoruz. Bu alanda girişimcilik eğitimleri de önemli bir yer tutuyor. İŞKUR ile imzaladığımız protokol kapsamında 2017'de bin girişimci adayımıza eğitim vereceğiz. Protokole göre, kendi işini kurmak isteyen ve girişimcilik eğitimlerine katılan girişimci adaylarına yönelik, haftada 5 gün ve 32 saatlik ücretsiz eğitim imkanı sağlayacağız. Girişimci adayları, vereceğimiz eğitim programının ardından KOSGEB'e başvurarak, 50 bin TL'ye kadar hibe desteği, 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı elde edebilecek. SATSO Hizmet Binamız çevresinde son alınan arazilerle birlikte alan 8 ayrı parselden oluşmaktaydı. Krokiyi arkadaşlarımız ekrana veriyor. Bunların toplam alanı 14 bin 52 buçuk metrekareydi. Oda Binamızın bulunduğu arazi ise 8 bin 755 metrekareydi. Uzun bir süredir bu konu üzerinde Yönetim Kurulumuz çalışma yapıyordu. 18 Uygulama çalışması neticesinde tüm araziler Oda Hizmet Binamızın etrafında toplandı. Son durumda toplam arazi alanımız 17 bin 434,42 metrekare olmuştur. Bu çalışmada başta Yönetim Kurulu Üyemiz Emrullah Terzioğlu Bey olmak üzere yoğun emek sarf eden yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"SATSO 100 yaşında"



SATSO'nun yüz yaşında olduğunu da söyleyen SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Yılgenci, "Uzun yıllar Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluş tarihi olarak belirtilen 1924 yılının Cumhuriyetin ilanından sonra kurumların tekrar teyidi olarak görülebileceğini, Odanın asıl kuruluşunun daha eski yıllarda olmasına dair şüphelerini her fırsatta dile getirmişti. Deprem ve yangın nedenleriyle eldeki resmi kayıt eksiklikleri sebebiyle 1924 yılı benimsenmişti. Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mahmut Kösemusul'un talimatıyla odamız tarafından basılan Ada'dan Pazar'a Sakarya kitabının da yazarı olan tarihçi Sn. Resul Narin kuruluş tarihi ile ilgili araştırmalarını derinleştirdi ve Odamızın asıl tarihi ile ilgili resmi belgeyi bulmayı başardı. Sn. Narin'in bulduğu resmi belge neticesinde Odamızın 31 Mayıs 1917 tarihinde kurulduğu görünüyor. Ekranda belge mevcut. 2017 Odamızın 100. yılı olacaktır. İnşallah kuruluş yılını en başarılı bir şekilde tamamlarız. Bu kıymetli çalışma için Sn. Narin'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.



SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Yılgenci'nin açıklamalarının ardından Meclis Başkanı A. Akgün Altuğ yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kurulun yaptığı tarihi araştırmalar neticesinde, Odamızın kuruluş tarihinin 1917 yılı olduğu belirlendi. Bu vesile ile 100. Yılımızın ilk Meclis toplantısını yapmak bize nasip oldu. Yapılan araştırmalarla ilgili olarak açıklama yapmak üzere Odamız Tabii Meclis Üyesi Fethi Sarıoğlu'nu kürsüye davet ediyorum" dedi. - SAKARYA