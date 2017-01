Satrançta Türkiye Şampiyonları Belli Oldu

Türkiye'nin 81 ilinden ve KKTC'den 7'den 77'ye her yaş grubundan toplamda 2 bin 457 sporcunun hamlelerine sahne olan dev satranç turnuvasında, 26 kategoride şampiyonlar belli oldu. Avrupa Satranç Birliği (ECU) ve Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) yetkililerinin de katıldığı şampiyonanın ödül törenine ECU Başkanı Zurab Azmaiparashvili'nin sözleri damga vurdu. Azmaiparashvili, törende yaptığı konuşmada, "Türk satrancının son yıllardaki başarısı çok etkileyici. 700 bini aşan lisanslı sporcu sayısı ile Türk satrancı diğer ülkelere örnek oluşturuyor. Türkiye'nin özellikle küçükler ve yıldızlarda çok güçlü bir potansiyeli var. TSF, yaptıkları projelerle ve organizasyonlarla dünyadaki diğer federasyonları geride bırakıyor. Türkiye'de satranca olan ilginin artmasını memnuniyetle izliyoruz. Bu başarıyı sağlayan Federasyon yetkililerini kutluyoruz" dedi.

ECU Başkanı'nın sözlerini "Türk satrancı adına gurur verici" diye niteleyen TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Satrançta Türkiye'nin attığı adımlar artık dünya satranç otoriteleri tarafından yakından takip ediliyor. Dev şampiyonamız da Avrupa ve dünya satranç otoritelerinin ilgisini çekti. ECU Başkanının, ECU ve FIDE yetkililerinin şampiyonamıza katılımları bizlere onur verdi. Türk satrancı, Avrupa'da ve dünyada tarihi zaferlere imza atmaya, geleceğe sağlam adımlarla yürümeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

ECU VE FIDE ÜST YÖNETİMİ DE ŞAMPİYONADA

Türkiye Küçükler, Türkiye Yıldızlar ve Türkiye Emektarlar Şampiyonalarında dereceye giren sporculara madalyalarının ve kupalarının verildiği törene Avrupa Satranç Birliği (ECU) Başkanı Zurab Azmaiparashvili, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve TSF Asbaşkanı Ayşe Kardaş, ECU Başkan Vekili Ion-Serban Dobronauteanu, Asbaşkanı Vang Finnbjorn, Genel Sekreteri Theodoros Tsorbatzoglou, Mali Direktörü Martin Huba, Yönetim Kurulu Üyesi GM Adrian Mykhalchyshyn, Etkinlikler Komitesi Başkanı Gunnar Bjornsson, FIDE Başkan Danışmanı Willy Iclicky ve Turnuva Direktörü Petr Pisk, Antalya İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yusuf Kelleli ve TSF Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda konuk katıldı.

TSF Başkanı Tulay törende yaptığı konuşmada, dünyanın en geniş katılımlı spor etkinliklerinden birini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Türkiye'de satranç rüzgarı estirdik. Ardahan'dan Muğla'ya, Tekirdağ'dan Hatay'a, Sinop'tan Hakkâri'ye, Urfa'dan Bolu'ya kadar 81 ilimizden ve KKTC'den sporcularımızla, velilerimizle, antrenörlerimizle, doktorlarımızla, psikologlarımızla, melek ablalarımızla ve hakemlerimizle birlikte 6 bini aşkın satranç gönüllüsü bu şampiyonalarımızda Türkiye buluşmasına da imza attı. FIDE ve ECU yetkililerinin de bu buluşmada olması heyecanımızı artırdı" değerlendirmesinde bulundu.

Oldukça coşkulu ve renkli görüntülere sahne olan törende, Küçükler 7 Yaş Genel Kategorisi'nde 2010 doğumlu Çınar Bayram ve Küçükler 7 Yaş Kızlar Kategorisi'nde Havva Elvan Çiftçi 'en küçük katılımcı' ödülünü alırken, turnuvaların başhakemlerine, gözlemcilerine de fidan sertifikaları takdim edildi.

ZORLU YARIŞIN ŞAMPİYONLARI TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Türkiye Küçükler Şampiyonası'nda 7 yaş grubunda Yunus Emre Göğebakan, Kübra Yıldız, 8 yaş grubunda Arda Çamlar, Elif Ecrin Mirazlı, 9 yaş grubunda Yusuf Çağan Türkmen, Nehir Ertürk, 10 yaş grubunda Yankı Taşpınar, Elifnaz Akat, 11 yaş grubunda Efe Hakan Öztürk, WCM (Kadın Usta Adayı) Elif Keskin, 12 yaş grubunda ise Atakan Mert Biçer ve WCM Işıl Can şampiyon oldu. Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda, 13 yaş grubunda CM (Usta Adayı) Ekin Barış Özenir, Enes Tanrıverdi, Büşra Özbek, 14 yaş grubunda Emirhan Tarla, Eylül Çelik, 15 yaş grubunda Halil Özgün Kerem, WCM Çağıl Irmak Arda, 16 yaş grubunda FM (FİDE Ustası) Emre Emin Dedebaş, WCM Ece Özbay, 17 yaş grubunda Batuhan Özen, Yağmur Güçlü, 18 yaş grubunda ise Rıdvan Şakir ve Şevval Doğan şampiyonluğa ulaşan sporcular oldu. Emektarlar Şampiyonası'nın 50 yaş ve üstü kategorisinin şampiyonu İbrahim Tofan olurken, 65 yaş ve üstü kategorisinin şampiyonu ise Salih Muratoğlu oldu.

Şampiyonalarda, küçüklerden 144, yıldızlardan 76 olmak üzere toplam 220 sporcu milli takım havuzuna girdi. Sporcular aldıkları derecelere göre Türkiye'yi "Dünya ve Avrupa Yaş Grupları" ile "Dünya ve Avrupa Okullar Satranç Şampiyonaları"nda temsil edecekler.

SATRANÇ COŞKUSU TÜRKİYE KUPASI İLE DEVAM EDECEK

TSF Başkanı Tulay, Türkiye'de satranca artan ilginin en güzel örneğini bu şampiyonalara katılımın gösterdiğini ifade ederek, satranç rüzgarının Türkiye Kupası ile devam edeceğini belirtti. Tulay, konuşmasında şunları söyledi:

"Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası" hem rekor katılımı hem de coşkusu ile Türkiye'ye damgasını vurdu. Her yıl daha iyiye, her yıl daha güzele yürüyoruz. Ürettiğimiz projelerle toplumun her kesimine dokunuyoruz. Hamlelerimizi gelecek, kardeşlik, barış ve birlik için atıyoruz. Çocuklarımız Türkiye'nin geleceği, aydınlık yüzü olacak. Satrancın girmediği ev, okul köy kalmayacak. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Satranç coşkusu ve heyecanı devam ediyor. 28 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında Türkiye Kupası ile de Türkiye'yi sarmaya devam edeceğiz."