Satrançta Gümüş Madalya

Büyükusta (GM) Mustafa Yılmaz, 19. Dubai Açık Satranç Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti.



Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mustafa Yılmaz'ın gümüş madalyasının yanı sıra Büyükusta Emre Can da turnuvada kariyer rekorunu kırarak 21 maçlık yenilgisizlik serisini sürdürdü.



Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Mustafa, İngiliz satrancının önemli isimlerinden Büyükusta Gawain Jones ile son turda yenilgi almadan liderliği paylaştı. Elde ettiği beraberlikle turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Yılmaz, 2630 ELO'ya ulaştı. Türk sporcu aynı zamanda 7 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.



Büyükusta Emre Can ise 4 Nisan'da başlayan turnuvada 21 maçta yenilgi yüzü görmeyerek, 2587 ELO'ya yükseldi.



Tulay: "Büyükusta olma hedeflerine destek oluyoruz"



Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, önemli turnuvada Türk sporcuların elde ettikleri başarıların genç sporculara örnek olduğunu söyledi.



Türk sporcuların uluslararası satranç organizasyonlarında kendi rekorlarını kırarak mücadele ettiğine dikkati çeken Tulay, "Türk sporcularımız dünya satrancında yükselişini sürdürerek turnuvalarda kazandıkları madalyalarla ülkemizin gurur kaynağı oluyor. Büyükustaların başarısı, genç satranç sporcularımıza da örnek oluyor. TSF olarak çocuklara ve gençlere yönelik projelerimizle onların da büyükusta olma hedeflerine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.



Başkan Tulay, çabalarının sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Türk satrancı olarak son bir yılda ülkemize üç büyükusta kazandırdık. Milli takımın başarısı da Türk satrancının yükselişinin önemli göstergelerinden oldu. Son beş yılda Türk satrancının altyapısına büyük yatırımlar yaptık. Bu önemli başarıyla Türkiye'yi gururlandıran ve bayrağımızı dünyanın her yerinde sportif başarılarla dalgalandırmamızı sağlayan tüm sporcularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyükustalarımız Mustafa Yılmaz ve Emre Can'ı en içten dileklerimle tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."