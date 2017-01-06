Satrancın Şampiyonları Finalde Buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında organize edilen BOSE etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve 17 ilçe okul şampiyonlarının katıldığı Satranç Bursa Finali´nde dereceye girenler kupa ve madalyalarını aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi´nde yapılan final müsabakalarında 102 şampiyon sporcu kıyasıya mücadele etti. Uzun süren maçlar sonucunda ilk 8´e ismini yazdıran sporcular kupa ve madalyalarını Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Koz ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık´ın elinden alırken, finalde mücadele eden diğer sporcularda madalya ile ödüllendirildi.

Kupa ve madalyaları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilerin mutlulukları gözlerden kaçmazken, madalya ile yetinen öğrenciler ise seneye daha madalyanın yanına kupa da eklemek için İl Milli Eğitim Müdürü Ekrem Koz´a daha çok çalışacaklarının sözünü verdi.