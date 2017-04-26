Satranç Turnuvasına Büyük İlgi

Adıyaman'da düzenlenen satranç turnuvasına 13 ilden 170 öğrenci katıldı.



Nisan 2017 Adıyaman Elo Satranç Turnuvası'na Türkiye'nin 13 ilinden toplam 170 sporcu katıldı.



Adıyaman Birey Okullarında düzenlenen ve 3 gün boyunca devam eden satranç turnuva sonunda 6 sporcu para ödülü, 10 sporcu altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.



Birçok farklı ilden yarışma için Adıyaman'a gelen farklı yaş rubundaki çocuk ve yetişkin sporcular uluslar arası puan sistemine (ELO) dahil olan turnuvada hem puan hem de madalya/ödül kazanabilmek için kıyasıya yarıştılar.



Sporcuların puanlarına göre belirlenmiş olan 2 kategoride yapılan yarışma sonucunda A kategorisinde Burdur'dan yarışmaya katılan Şehmus Damar birinci, Ordu'dan katılan Hasan Bayık ikinci, Şanlıurfa'dan katılan Hilmi Çelik üçüncü olurken, Adıyaman'dan yarışmaya katılan İrem Ezra Öz 'En iyi bayan sporcu' ödülünü aldı.



B Kategorisinde Adıyaman'dan Muhammet Ali Ünlü birinci, Adıyaman'dan Musa Özgür Tellal ikinci, Bursa'dan Nidal Hevil Oğur üçüncü olurken, Adıyaman'dan Hüseyin Said Deveci ise 'En iyi UKD'siz sporcu' ödülünü aldı. - ADIYAMAN