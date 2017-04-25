Satranç Şampiyonları İzmir'de Buluştu
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından 22-23 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenen “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Elo Satranç Turnuvası” satranç şampiyonlarını bir araya getirdi.
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından 22-23 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenen "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Elo Satranç Turnuvası" satranç şampiyonlarını bir araya getirdi.
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından; Isparta, Denizli, Muğla, Manisa, Aydın ve İzmir'den 38 satranç sporcusunun katılımı ile '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Elo Satranç Turnuvası' İzmir Barosu'nda gerçekleştirildi. Sporcuların kıyasıya mücadelesine tanık olan turnuva sonucunda, A ve B kategorilerinde yarışan çocuklar ödüllerini İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan ve İzmir Barosu Genel Sekreteri Avukat İlke Erol'dan aldılar.
"Sorgulayan çocuklara ihtiyaç var"
Turnuvanın açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan, turnuvanın, Türkiye'de çocuklara yönelik ilk ELO turnuvası olma özelliğine dikkat çekerek, katılımcılar için de önemli bir deneyim fırsatı olduğunu ifade etti. Baro Başkanı Özcan konuşmasında, Cumhuriyete ve Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına vurgu yaparak, ülkemizin düşünen, sorgulayan ve ideallerini hayata geçiren, farkındalıkları yüksek çocuklara ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu nedenle satranca büyük önem verdiklerini ifade eden Baro Başkanı Aydın Özcan bu sene ilk defa gerçekleşen turnuvayı geleneksel hale getireceklerini ifade etti. Avukat Aydın Özcan konuşmasını şöyle tamamladı: "Sizler bizim geleceğimizsiniz ve Mustafa Kemal Atatürk devrimlerine, cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak, ilimden yana, bilimden yana tavır sergileyerek bu ülkenin kalkınması, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için büyük işler yapacağınıza inanıyorum. Ben hepinize başarılar diliyorum" dedi.
Dereceye girenler
A ve B kategorilerinde düzenlenen turnuvaya, A kategorisinde 8-14 yaş arası ve 2200 - 1600 ELO/UKD arası puana sahip sporcular, B kategorisine ise 8-14 yaş arası ve 1599 ve altı ELO/UKD puanına sahip sporcular katıldılar. Yarışmada kategorilere göre dereceye girenler ise şöyle oluştu: B kategorisinde Arda Çamlar birinci, Salih Pekgüzel ikinci, Çağan Erdem Bektaş üçüncü, Ecem Öztürk dördüncü, Helin Beren Aygün ise beşinci oldu. B Grubunun en iyi kadın sporcuları ise sırasıyla Ecem Öztürk, Helin Beren Aygün ve Defne Elçi oldu. A kategorisinde ise Ceren Süral birinci olurken, Nehir Tokat ikinci, Nazım Efe Özkeskin üçüncü, Bora Yarar dördüncü, Gülcan Sena Kayış ise beşinci oldu. A kategorisinde yarışan en iyi kadın sporcular ise sırasıyla Ceren Süral, Nehir Tokat ve Gülcan Sena Kayış oldu. - İZMİR