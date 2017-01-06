Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi Gençlik Merkezi'nde açılan Satranç Kursu'nu tamamlayan öğrencilerinin sertifikaları törenle verildi.
8 Kasım'da başlayan ve 10 Aralık'ta son bulan Satranç Kursu'nu tamamlayan öğrencilere Lüleburgaz Gençlik Merkezi'nde sertifika töreni düzenlendi. Sertifika törenine, Lüleburgaz Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Özçelik, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hakan Güler, öğretmenler Uğur Karyağdı, Fatma Serdal ve öğrenci aileleri katıldı. 96 saatlik kursu tamamlayan 20 öğrenciye sertifikaları verildi. Sertifika töreninden sonra hatıra fotoğrafı çektirildi. - KIRKLARELİ
Satranç Kursu'nu Tamamlayan Öğrencilere Sertifika
Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi Gençlik Merkezi’nde açılan Satranç Kursu’nu tamamlayan öğrencilerinin sertifikaları törenle verildi.
Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi Gençlik Merkezi'nde açılan Satranç Kursu'nu tamamlayan öğrencilerinin sertifikaları törenle verildi.
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