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Satranç İl Birinciliği Turnuvası Başvurusunu Kaçırmayın

Satranç İl Birinciliği Turnuvası Başvurusunu Kaçırmayın

2016-2017 İstanbul Okul Sporları Şehit Ömer Halisdemir Sezonu Satranç İl Birinciliği, 16 Ocak'ta başlıyor.

Satranç İl Birinciliği Turnuvası Başvurusunu Kaçırmayın

ERA Okulları'nın Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa ve Pendik bölge turnuvaları ile Üsküdar'da yapılacak olan final müsabakasına ev sahipliği yapacağı turnuva için son başvuru tarihi 6 Ocak!

İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TSF İstanbul İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve ERA Okulları ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 016-2017 İstanbul Okul Sporları Şehit Ömer Halisdemir Sezonu Satranç İl Birinciliği 16 Ocak'ta başlıyor.

İstanbul geneli okulların katılımı ile 16-19 Ocak'ta İstanbul Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa ve Pendik ilçelerinde düzenlenecek olan bölge turnuvalarında dereceye girecek olan okul takımları 20-23 Şubat'ta yapılacak İstanbul Final Turnuvası'na yükselecek.

Her turnuva bölge grubunda Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorileri yer alacak. Ayrıca her kategoride genel ve kızlar kategorileri ayrı olmak üzere turnuva toplamda 8 kategoride düzenlenecek. Okullar her kategori için 4 asıl ve en fazla 2 yedek öğrenci ile katılabilecek. Birden fazla katılım talepleri ise son başvuru tarihi sonrasında oluşan toplam başvuru sayısına göre değerlendirilecek.

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