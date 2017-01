Satranç İl Birinciliği Turnuvası Başvurusunu Kaçırmayın

ERA Okulları'nın Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa ve Pendik bölge turnuvaları ile Üsküdar'da yapılacak olan final müsabakasına ev sahipliği yapacağı turnuva için son başvuru tarihi 6 Ocak!

İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TSF İstanbul İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve ERA Okulları ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 016-2017 İstanbul Okul Sporları Şehit Ömer Halisdemir Sezonu Satranç İl Birinciliği 16 Ocak'ta başlıyor.

İstanbul geneli okulların katılımı ile 16-19 Ocak'ta İstanbul Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa ve Pendik ilçelerinde düzenlenecek olan bölge turnuvalarında dereceye girecek olan okul takımları 20-23 Şubat'ta yapılacak İstanbul Final Turnuvası'na yükselecek.

Her turnuva bölge grubunda Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorileri yer alacak. Ayrıca her kategoride genel ve kızlar kategorileri ayrı olmak üzere turnuva toplamda 8 kategoride düzenlenecek. Okullar her kategori için 4 asıl ve en fazla 2 yedek öğrenci ile katılabilecek. Birden fazla katılım talepleri ise son başvuru tarihi sonrasında oluşan toplam başvuru sayısına göre değerlendirilecek.