Ankara Devinim Tiyatro, Avusturyalı yazar Stefan ZWEIG'ın ünlü öyküsünü tiyatroya taşıyor.



Gösterime girdiği Ekim 2014 tarihinde sezon boyunca kapalı gişe oynayan oyun 1 yıl aradan sonra yeniden seyircisiyle buluşuyor. Bir yolcu gemisiyle New York'tan Buenos Aires'e seyahat eden Doktor B'nin Dünya Satranç Şampiyonunu yenmesiyle başlayan hikaye, Doktor B'nin Nazi Almanyası döneminde kapalı tutulduğu otel odasında gardiyanın cebinden çaldığı satranç kitabıyla satrancı öğrenmesini ve günden güne mahküm edildiği yalnızlığa ve hiçliğe karşı savaşını anlatıyor.



2 PERDE



SÜRE : 1 SAAT 40 DAKİKA



ESER : Stefan ZWEIG



UYARLAYAN VE YÖNETEN : Ahmet YAPAR



OYNAYANLAR : Hüseyin OÇAN



Ozan DEMİRCİOĞLU



KREATİF DİREKTÖR : Anıl IŞIK



REJİ ASİSTANI : Bircan MUYAN



IŞIK TASARIM : Emrah YILDIZ



KOSTÜM TASARIM : Yeliz DAĞISTAN



ALMANCA REDAKSİYON : Yağmur AKKUŞ