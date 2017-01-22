Ankara Devinim Tiyatro, Avusturyalı yazar Stefan ZWEIG'ın ünlü öyküsünü tiyatroya taşıyor.
Gösterime girdiği Ekim 2014 tarihinde sezon boyunca kapalı gişe oynayan oyun 1 yıl aradan sonra yeniden seyircisiyle buluşuyor. Bir yolcu gemisiyle New York'tan Buenos Aires'e seyahat eden Doktor B'nin Dünya Satranç Şampiyonunu yenmesiyle başlayan hikaye, Doktor B'nin Nazi Almanyası döneminde kapalı tutulduğu otel odasında gardiyanın cebinden çaldığı satranç kitabıyla satrancı öğrenmesini ve günden güne mahküm edildiği yalnızlığa ve hiçliğe karşı savaşını anlatıyor.
2 PERDE
SÜRE : 1 SAAT 40 DAKİKA
ESER : Stefan ZWEIG
UYARLAYAN VE YÖNETEN : Ahmet YAPAR
OYNAYANLAR : Hüseyin OÇAN
Ozan DEMİRCİOĞLU
KREATİF DİREKTÖR : Anıl IŞIK
REJİ ASİSTANI : Bircan MUYAN
IŞIK TASARIM : Emrah YILDIZ
KOSTÜM TASARIM : Yeliz DAĞISTAN
ALMANCA REDAKSİYON : Yağmur AKKUŞ
Satranç
Ankara Devinim Tiyatro, Avusturyalı yazar Stefan ZWEIG'ın ünlü öyküsünü tiyatroya taşıyor.
Ankara Devinim Tiyatro, Avusturyalı yazar Stefan ZWEIG'ın ünlü öyküsünü tiyatroya taşıyor.