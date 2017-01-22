Satranç

Ankara Devinim Tiyatro, Avusturyalı yazar Stefan ZWEIG'ın ünlü öyküsünü tiyatroya taşıyor.

Satranç

Ankara Devinim Tiyatro, Avusturyalı yazar Stefan ZWEIG'ın ünlü öyküsünü tiyatroya taşıyor.

Gösterime girdiği Ekim 2014 tarihinde sezon boyunca kapalı gişe oynayan oyun 1 yıl aradan sonra yeniden seyircisiyle buluşuyor.  Bir yolcu gemisiyle New York'tan Buenos Aires'e seyahat eden Doktor B'nin Dünya Satranç Şampiyonunu yenmesiyle başlayan hikaye, Doktor B'nin Nazi Almanyası döneminde kapalı tutulduğu otel odasında gardiyanın cebinden çaldığı satranç kitabıyla satrancı öğrenmesini ve günden güne mahküm edildiği yalnızlığa ve hiçliğe karşı savaşını anlatıyor.

2 PERDE

SÜRE : 1 SAAT 40 DAKİKA

ESER                                         : Stefan ZWEIG

UYARLAYAN VE YÖNETEN : Ahmet YAPAR

OYNAYANLAR                       : Hüseyin OÇAN

                                                    Ozan DEMİRCİOĞLU

KREATİF DİREKTÖR           : Anıl IŞIK

REJİ ASİSTANI                      : Bircan MUYAN

IŞIK TASARIM                      : Emrah YILDIZ

KOSTÜM TASARIM            : Yeliz DAĞISTAN

ALMANCA REDAKSİYON   : Yağmur AKKUŞ

Kaynak: Etkinlik.io

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