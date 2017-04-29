Şatonun Altında - Fiziksel Tiyatro Araştırmaları

Fiziksel Tiyatro Araştırmaları, Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu bünyesinde bir araya geldi.

Şatonun Altında - Fiziksel Tiyatro Araştırmaları

Fiziksel Tiyatro Araştırmaları, Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu bünyesinde bir araya geldi.

Jacques Lecoq pedagojisini temel alan bir eğitimin sonunda clown,fiziksel  hikaye anlatıcılığı,maske oyunculuğu,bufon,grotesk oyunculuk gibi farklı stilleri harmanlayan bir deneme olarak "Şatonun Altında" oyunu ortaya çıktı.Metin, William Shakespeare'in Macbeth oyunundan yola çıkılarak uyarlandı ve yeni bir yazımla sahneye taşındı.

Lecoq pedagojisinin en özgün stillerinden biri olan Bufonlar oyunun temel yapısını oluşturdular. Hiçbirşeye inanmamak ve her şeyle dalga geçmek için sahnede var olan, yeraltı dünyasına ait bu yaratıklar, Shaekspeare'in en güçlü tragedyalarından Macbeth'le buluştuğunda ortaya absürd,trajik ve bol kanlı bir güldürü çıktı. İnsanlık,Bufonlar için bir oyun oynama,alay etme ve taklit  aracıdır yalnızca. Bu boyutuyla oyun seyirciyi kışkırtıcı,karanlık,rahatsız edici ve oldukça komik bir yolculuğa davet ediyor.Kendi karanlığımızın yolculuğuna…



Proje Tasarımı ve Uyarlama: Pınar Akkuzu, Gülden Arsal

Yazan: William Shakespeare

Yöneten : Güray Dinçol

Oyuncular: Pınar Akkuzu, Gülden Arsal

Proje Asistanı: Tuba Keleş

Sahne, Kostüm Tasarımı ve Uygulama: Fiziksel Tiyatro Araştırmaları

Görsel Tasarım: Uğur Açıkgöz

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : İkincikat Karaköy

Mekan Adresi : Karaköy Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sok. Demirci Fettah Çıkmazı No: 2 Kat: 2

Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Şatonun Altında - Fiziksel Tiyatro Araştırmaları

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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