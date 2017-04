Fiziksel Tiyatro Araştırmaları, Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu bünyesinde bir araya geldi.



Jacques Lecoq pedagojisini temel alan bir eğitimin sonunda clown,fiziksel hikaye anlatıcılığı,maske oyunculuğu,bufon,grotesk oyunculuk gibi farklı stilleri harmanlayan bir deneme olarak "Şatonun Altında" oyunu ortaya çıktı.Metin, William Shakespeare'in Macbeth oyunundan yola çıkılarak uyarlandı ve yeni bir yazımla sahneye taşındı.



Lecoq pedagojisinin en özgün stillerinden biri olan Bufonlar oyunun temel yapısını oluşturdular. Hiçbirşeye inanmamak ve her şeyle dalga geçmek için sahnede var olan, yeraltı dünyasına ait bu yaratıklar, Shaekspeare'in en güçlü tragedyalarından Macbeth'le buluştuğunda ortaya absürd,trajik ve bol kanlı bir güldürü çıktı. İnsanlık,Bufonlar için bir oyun oynama,alay etme ve taklit aracıdır yalnızca. Bu boyutuyla oyun seyirciyi kışkırtıcı,karanlık,rahatsız edici ve oldukça komik bir yolculuğa davet ediyor.Kendi karanlığımızın yolculuğuna…







Proje Tasarımı ve Uyarlama: Pınar Akkuzu, Gülden Arsal



Yazan: William Shakespeare



Yöneten : Güray Dinçol



Oyuncular: Pınar Akkuzu, Gülden Arsal



Proje Asistanı: Tuba Keleş



Sahne, Kostüm Tasarımı ve Uygulama: Fiziksel Tiyatro Araştırmaları



Görsel Tasarım: Uğur Açıkgöz



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : İkincikat Karaköy



Mekan Adresi : Karaköy Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sok. Demirci Fettah Çıkmazı No: 2 Kat: 2



Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Şatonun Altında - Fiziksel Tiyatro Araştırmaları



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır