Satives Derneği Kapaklı'nın Gelişimi İçin Kaymakam Yüzer'le Bir Araya Geldi
Sanayi Ticaret ve Esnaflar Derneği (SATİVES) Başkanı Erol Buz, Başkan Yardımcısı Mızrap Dede, Yönetim Kurulu Üyeleri Sevgi Aksoy, Paşa Küçük, Ünal Fırat, Selda Aytekin Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Sanayi Ticaret ve Esnaflar Derneği (SATİVES) Başkanı Erol Buz, Başkan Yardımcısı Mızrap Dede, Yönetim Kurulu Üyeleri Sevgi Aksoy, Paşa Küçük, Ünal Fırat, Selda Aytekin Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Kaymakam Mehmet Yüzer SATİVES Başkanı Erol Buz ve yönetim kurulu üyeleriyle tek tek tanıştı. Samimi bir ortamda geçen ziyarette önemli konular konuşuldu. Özellikle Kapaklının gelişimi için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Mehmet Yüzer, derneğin işadamlarını ve esnafları temsil etmesinin önemli olduğunu Esnaf ve sanatkarlar odasının olmamasının Kapaklı için bir kayıp olduğunu söyledi.
Dernek Başkanı Erol Buz ise, Kapaklı'nın sorunlarını gündeme getirip, çözüm yolları bularak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Derneğimiz hemşeri derneği değil her bölgeden ve her tür siyasi görüşten üyelerimiz var. Bir nevi işadamları derneğiyiz ama yoğun sosyal faaliyetler içindeyiz. Bölgemizin yararına yapılması gereken hizmetleri yapılması hususunda devlet yetkilileri ile bölge işadamlarımız esnafımız ve halkımız arasında bağ kuruyoruz. En son Kapaklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası kurulması için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü'den söz aldık. Bölgemizle ilgili rapor istedi, raporu hazırladık. Referandumdan sonra SATİVES yönetimi olarak Ankara'ya gidip Sayın Bakanımız Faruk Özlü'yü ziyaret edip raporumuzu kendisine takdim edeceğiz" dedi.
Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer ise, eksikleri olan Kapaklı'nın sanayi bölgesinde yer aldığını, bu kadar yoğun nüfusa karşın sosyal faaliyetlerin zayıf olduğunu, bunlarla ilgili tespitlerinin bulunduğunu belirterek, ziyaretten dolayı teşekkür etti. - TEKİRDAĞ