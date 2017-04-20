Satışa Hazır Esrar Paketleriyle Yakalandı

Samsun'da uyuşturucu madde sattığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un Canik ilçesi Millet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda uyuşturucu sattığı tespit edilen M.A.'yı (25) takibe aldı. M.A.'nın içinde bulunduğu otomobilde yapılan aramada 8 paket esrar, 1 adet hassas terazi ele geçti. Ayrıca ayrı araçta bulunan 3 kişinin üzerinde ise 2 adet ecstacy uyuşturucu hap ve 1 paket esrar daha ele geçirildi. 3 kişinin ifadesi alınıp serbest bırakılırken, M.A.'nın evinde yapılan aramada 3 paket içinde 320 gram daha bulundu.



Polisteki sorgusu tamamlanan M.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN