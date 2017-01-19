Satışa Hazır 350 Paket Bonzai Maddesi Ele Geçirildi

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobil içerisinde satışa hazır 350 adet bonzai maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 2'si kadın 4 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen bir otomobil içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramalar kapsamında otomobil içerisinde satışa hazır 350 adet paketlenmiş bonzai ile 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, konuyla ilgili olarak R.B. (30), A.G. (30), N.D. (25) ile E.G. (28) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2'si kadın toplam 4 şahıs emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan, ele geçirilen satışa hazır paketlenmiş bonzainin 350 gram olduğu, her bir pakette 1 gram bonzai maddesinin bulunduğu öğrenildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN