Satırla Babasını Yaralayıp, Evlerini Ateşe Verdi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi, satırla babasını yaraladıktan sonra evlerini ateşe verdi.



Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi, eski devlet hastanesi karşısında oturan Kenan G. (35) evde kimse yokken alkol alarak camları kırdı. Eve gelen babasını da satırla yaralayan genç, daha sonra evlerini ateşe verdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek istedi. İtfaiye ekiplerini eve yaklaştırmayan Kenan G.'yi polis ikna etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.



Baba Halil G., eve geldiğinde ilk girişte camların kırıldığını gördüğünü belirterek, "Kapıyı açtığımda oğlum elinde bulunan satırı bana salladı. Ben elimden yaralanınca evden uzaklaştım, daha sonra kendisi evi ateşe vermiş" dedi.



Baba elinden aldığı darbeden dolayı pansuman için hastaneye kaldırılırken, Kenan G. gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY