Hayrabolu ilçesinde yaşayan bir vatandaş satın aldığı minibüsü, "müzik evine" çevirdi.





Hayrabolu'da müzikle uğraşan Erdem Erdemir, (35) satın aldığı minibüsü müzik evine çevirdiğini belirterek, bir çok yerdeki düğün cemiyetlerinde müzik çaldığını ifade etti.



Erdemir, 10 yıldır müzik işiyle uğraştığını belirterek, "12 bin liraya aldığım ikinci el minibüsü müzik evine çevirdim. Böylelikle her yerde yapılan düğün cemiyetlerine rahatça gidiyorum. Benim içinde büyük bir kolaylık oldu. Minibüsü müzik evine çevirdiğimi görenler şaşırıyor. Minibüsün iç dizaynının projesini çizdirerek, özel tasarladım." ifadelerini kullandı.



Erdemir, yürüyen minibüsü müzik evine çevirdiği için mutlu olduğunu belirterek, istenildiği takdirde il ve ilçelere giderek düğünlerde hizmet verebileceğini belirtti.