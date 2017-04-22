Satılık Köpek İlanıyla" Dolandırıcılık İddiası

Adana'da internet sitesine koyduğu "sahte köpek ilanıyla" Kütahya'da yaşayan genç kızın 500 lirasını aldığı ileri sürülen bir kişi Adana'da yakalandı.



İddiaya göre, bir internet sitesine satılık yavru köpek ilanı koyan A.Ş. (19), Kütahya'da yaşayan Halime Ç'yle (19) 500 liraya anlaştı.



Parayı verilen banka hesabına gönderen Halime Ç, köpeği alamaması üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu.



Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hesap sahibi A.Ş'nin Adana'da yaşadığını belirleyerek durumu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.



Dolandırıcılık zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.