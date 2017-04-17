Satılık Konutların Metrekare Fiyatı Bir Yılda Yüzde 9.0 Arttı

Hürriyet Emlak verileri baz alınarak hazırlanan 2017 Mart Emlak Endeksi'ne göre, Türkiye genelinde satılık konutların metrekare fiyatı bir yıl içinde yüzde 9.0 artarak 2 bin 736 liraya ulaştı.



Hürriyet Emlak'ın Türkiye geneli olarak değerlendirilen İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya illeri verilerine dayanarak hesaplanan Emlak Endeksi'ne göre, aynı dönemde kiralık konutlardaki ortalama metrekare fiyatı ise yüzde 2.0 düşüşle 17 liraya geriledi ve konutlarda amortisman geri dönüş süresi ise 13 yıl olarak hesaplandı.



İstanbul'da fiyatlar yüzde 19 arttı



Hürriyet Emlak verilerine il bazında bakıldığında, İstanbul, satılık konutlardaki 4 bin 519 liralık ortalama metrekare fiyatı ile Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir tablo çizdi. İstanbul'da satılık konutların ortalama metrekare fiyatında son bir yıl içinde yüzde 19 artış olurken, bu oran kiralık konutlarda yüzde 4 düşüşle ve 21 liraya geriledi.



Amortisman süresinde de Türkiye genelinin üzerinde bir performans sergileyen İstanbul'da bu süre 18 yıl olarak hesaplanırken, ilde son bir ayda fiyatların en çok arttığı ilk üç ilçe, Eyüp (yüzde 10.2), Sultanbeyli (yüzde 9.8) ve Gaziosmanpaşa (yüzde 8.5) olarak sıralandı.



Aynı dönemde fiyatların en çok düştüğü ilçeler ise Bayrampaşa (-yüzde 4), Zeytinburnu (-yüzde 2.4) ve Güngören (-yüzde 1.9) oldu.



En kısa amortisman süresine sahip ilçelerde ilk sırayı 15 yıl ile Sancaktepe alırken, Bağcılar ve Zeytinburnu 16'şar yıl ile onu takip etti. Yıllık bazda en çok değer kazanan ilçeler ise Arnavutköy (yüzde 26), Gaziosmanpaşa (yüzde 26) ve Beykoz (yüzde 21).



Ankara'da artış yüzde 6



Ankara'da satılık konut fiyatları son bir yıllık dönemde yüzde 6 artarak metrekaresi bin 754 lira ortalamasına ulaştı. Kiralık konut fiyatları ise yüzde 6 artarak metrekarede 9 lira seviyesine ulaştı. 16 yıl amortisman süresi olan Ankara'da son bir ayda satılık konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçe yüzde 3.5 ile Kazan oldu.



İkinci sırada yüzde 2.3 ile Altındağ, üçüncü sırada ise yüzde 1.9 ile Mamak bulunuyor. Fiyatların düştüğü ilçelerde ilk iki sırada Polatlı ve Yenimahalle bulunurken, en kısa amortisman süresine sahip ilçeler Gölbaşı (14 yıl), Altındağ (18 yıl) ve Etimesgut (18 yıl) oldu. Gölbaşı, yüzde 15 artışla yıllık değişimde de ilk sırayı alırken, Altındağ ve Polatlı yüzde 11'le onu izledi.



İzmir'de fiyatlar Türkiye ortalamasına yakın



Hürriyet Emlak 2017 Mart Emlak Endeksi'ne göre, İzmir'de satılık konutların ortalama metrekare fiyatı son bir yılda yüzde 11 oranında artışla 2 bin 500 liraya ulaştı. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 13 oranında artarak metrekare bazında 11 liraya yükseldi.



Amortisman süresinin 19 yıl olduğu İzmir'de, mart ayında fiyatların en fazla arttığı ilçe olan Ödemiş'te bir aylık fiyat artışı yüzde 14.4 oldu. İkinci sırada yüzde 13.3 artışla Karaburun, üçüncü sırada ise yüzde 7 ile Foça yer aldı. Bergama ve Torbalı fiyatların azaldığı iki ilçe olurken, Çeşme 2 yıllık amortisman süresi ile dikkat çekti.



Aliağa ve Konak da sırasıyla 15 ve 16 yıllık amortisman süreleri ile Çeşme'nin ardından sıralandı. Bir yıllık süreçte fiyatların en çok arttığı ilçeler ise şöyle: Güzelbahçe (yüzde 40), Aliağa (yüzde 35) ve Ödemiş (yüzde 31).



Antalya'da metrekare fiyatı 2 bin liraya koşuyor



Satılık konut fiyatlarının son bir yılda yüzde 6 oranında artış kaydettiği Antalya'da metrekare ortalaması bin 900 liraya ulaştı. İlde amortisman süresi ise 18 yıl olarak hesaplandı. Kiralık konutlarda yıllık artışın yüzde 3 olduğu Antalya'da metrekare fiyatı 9 lira olarak belirlendi.



Son bir ayda fiyatların en çok arttığı ilçelerde yüzde 8.4'le Kemer ilk sırada yer alırken, yüzde 5 ile Korkuteli ikinci, yüzde 4.4 ile Alanya üçüncü sırada. Aksu yüzde 15'e yaklaşan düşüşle fiyatların en çok azaldığı ilçe olurken, en kısa amortisman süresine sahip ilçeler Kepez (18 yıl), Muratpaşa (19 yıl) ve Konyaaltı (21 yıl) oldu.



Yıllık bazda en yüksek değişim oranına sahip ilçelerde ilk sırada Kemer (yüzde 15) gelirken, Korkuteli (yüzde 12) ikinci, Alanya, Kepez ve Muratpaşa (yüzde 10) üçüncü sırada.



Bursa'da Gürsu başa oynuyor



Mart 2017 itibariyle Bursa'da satılık konut fiyatlarının ortalama metrekare fiyatı bin 781 lira seviyesinde bulunuyor. Satılık konutta yıllık fiyat artışının yüzde 15 olduğu Bursa'da kiralık konutlardaki artış oranı da yüzde 15.



Kiraların metrekare bazında ortalama 8 lira olduğu ilde amortisman süresi ise 18 yıl oldu. Bursa'da geçtiğimiz bir aylık dönemde fiyatlar en çok yüzde 4.8 ile Gürsu'da arttı. İkinci sıradaki ilçe yüzde 4.3 artışla Yıldırım, üçüncü sıradaki ilçe ise yüzde 4.1'le Osmangazi oldu. Aynı dönemde fiyatların en çok düştüğü ilçe yüzde 1.4 ile İnegöl.



En kısa amortisman süresine sahip ilçeler ise 18'er yıl ile Nilüfer ve Osmangazi. Yıldırım (yüzde 27), Osmangazi (yüzde 25) ve Mudanya (yüzde 22) son bir yıl içinde en yüksek değişimin yaşandığı ilçeler.



(Tablolar) - İstanbul