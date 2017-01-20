İran’da günümüzde geçen filmde Arthur Miller’ın Satıcının Ölümü oyununu sahneye koyan tiyatrocu çift Rana ve Emad, yeni bir eve taşınır. Rana, burada saldırıya uğrar. Emad, travmasını sessizce atlatmaya çalışan Rana’nın aksine intikam alma yolunu seçer.
YÖNETMEN: Asghar Farhadi
SENARYO: Asghar Farhadi
OYUNCULAR: Taraneh Alidoosti, Shahab Hosseini, Mina Sadati, Babak Karimi, Maral Bani Adam, Mehdi Koushki, Shirin Aghakashi, Emad Emami, Sam Valipour, Sahra Asadollahe, Ehteram Boroumand, Mojtaba Pirzadeh
FİLMİN TÜRÜ: Drama
ORİJİNAL ADI: Forushande / The Salesman
YAPIMCI FİRMA: Arte France Cinéma, Farhadi Film Production
YAPIM YILI: 2016
YAPIM ÜLKESİ: İran, Fransa
ORİJİNAL DİLİ: Farsça
FİLMİN SÜRESİ: 125 dk.
DAĞITICI FİRMA: M3 Film
VİZYON TARİHİ: 27.01.2017
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Satıcı Filmi
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İran’da günümüzde geçen filmde Arthur Miller’ın Satıcının Ölümü oyununu sahneye koyan tiyatrocu çift Rana ve Emad, yeni bir eve taşınır. Rana, burada saldırıya uğrar. Emad, travmasını sessizce atlatmaya çalışan Rana’nın aksine intikam alma yolunu seçer.