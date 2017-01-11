Satamazsın dediler, pazar lideri oldu…

Doğan, organik tavuktan, yumurtaya bakliyattan makarnaya kadar çok geniş bir ürün gamı bulunan Orvital'le şimdi de devlerin olduğu yeni bir alana, süt ürünleri pazarına giriş yapıyor.

2009 yılında organik tavuk ve yumurta üreteceğim diye yola çıktığında "satamazsın" diyenlerin sayısı bir o kadar çoktu. Bugün organik tavukta %80 pazar payı ile lider olan Orvital Organik Gıda Kurucu Ortağı ve Gıda Mühendisi Muharrem Doğan büyümesini çocuk odaklı gıda üretimine borçlu. Samsun Alaçam'da tavuk ve yumurtadan sonra Çanakkale Ayvacık'ta organik kırmızı et üretimine geçen Doğan, hiçbir bağlayıcı ve katkı maddesi içermeyen sucuk, salam, sosis gibi organik şarküteri ürünleri ile yaş günü kutlamalarının gizli kahramanı oldu.

Annelerden teşekkür mektupları alıyoruz

Günümüzde paketli, şeker katkılı ürünlere olan düşkünlükleri nedeniyle çocuklarla anneler arasında yaşanan gerginliklerin bir diğeri de şarküteri ürünlerinde yaşanıyor. Eve sucuk sosis alma konusunda imtina eden annelerin artık içi çok rahat diyen Doğan "Evimizde artık gönül rahatlığı ile sucuklu pizza, sosisli makarna yiyebiliyoruz! yazan çok sayıda teşekkür mektubu alıyoruz." dedi.

Ürün etiketi okuyarak eğitime başlayın

Sağlıklı bir nesil bilinçli anne babadan geçiyor bunu unutmayalım diyen Doğan "Eğitime ürün etiketi okuyarak başlayın. Ne kadar çok bilinmez, katkı maddesi yediğinizi gördüğünüzde gerçek farkındalık ve bilinçlenme o zaman başlayacak" dedi.

Tadım süreçlerini çocuklar yönetiyor

Süt ürünleri pazarına girmek için doğru zamanı beklediklerine vurgu yapan Doğan "Çocukların damak tadı büyüklerden çok daha gelişmiş aynı zamanda katkı maddeli gıdalara da yabancı. Onlara keyifle yiyecekleri, sağlıklı olduğu kadar lezzetli gıdalar sunmak zorundasınız. Tüm tadım süreçlerinde çocuklarla birlikte çalışıyoruz. Ne mutlu bize ki; süt ürünleri grubu da onların testinden geçti." dedi.

Migros ve Macrocenter'lara sorumlu gıda perakendeciliğinden dolayı teşekkür ederiz

Muharrem Doğan "Organik süt, tereyağı, peynir, yoğurt ve ayranla sağlıklı gıda kadar lezzetli gıda konusunda da fark yaratacak bir ürün gamı sunuyoruz. Organik ürünlerde önemli olan denetlemedir. Hayvanın organik beslenmesi kadar yetiştiği toprağın ve yaşadığı kümesin de organik sertifikalı olması gerekiyor. Burada üreticiler kadar hassas olan bir diğer kanal ise zincir marketler. Organik süt ürünleri pazarına da ilk kez Migros ve Macrocenterlar'dan giriyoruz. Migros ve Macrocenter'lara sorumlu gıda perakendeciliğinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.