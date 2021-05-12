Sassuolo - Juventus İspanya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Sassuolo - Juventus İspanya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Sassuolo - Juventus İspanya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Seria A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Sassuolo - Juventus maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Seria A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Sassuolo - Juventus maçıdır. Peki Sassuolo - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

SASSUOLO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sassuolo - Juventus maçı 12 Mayıs Çarşamba günü bu akşam saat 21.45'te başlayacaktır.

SASSUOLO - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sassuolo - Juventus maçını BeinSport Max 1 kanalından izleyebilirsiniz.

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