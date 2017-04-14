Sason ve Kozluk'ta Sel Suları Hayatı Felçetti

BATMAN'da sabah başlayan yağmur, öğlen saatlerinde sağanak yağışa dönüştü. Sağanak yağışla birlikte oluşan sel suları Sason ve Kozluk ilçelerine bağlı bir çok köy yolunda heyelana yolaçarken, Sason Çayı kıyısında bulunan çilek tarlaları sel suları altında kaldı.



Bugün sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğlen saatlerinde sel olup, günlük hayatı felçetti. Sason ve Kozluk ilçelerine bağlı köy yollarında heyelana neden olan sel suları, bir çok köy yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Bir çok köy yolu sel sularından dolayı tamamen kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlatan Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, Sason ve Kozluk ilçlerine araç desteğinde bulunduklarını belirterek, "Batman'dan iş makineleri takviyesinde bulunduk. Araçların büyük bölümünü Sason'a gönderdik. Kapanan grup köy yollarının açılması için ekipler aralıksız çalışıyor" dedi.



Öte yandan Sason Çayı kıyısındaki çilek ekili tarla sahipleri yağışlardan hasar gördükleri belirterek, devlet yetkililerinden hasar tespiti yapılarak mağduriyetleri için destek istedi. - Batman