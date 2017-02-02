Sason ve Kozluk'ta 691 Güvenlik Korucusu Alınacak

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde 691 güvenlik korucusu alınacağı belirtildi.



Sason ve Kozluk Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, emekli olacak güvenlik korucularının yerine 691 güvenlik korucusu alımı yapılacağı belirtilerek, şartları tutan tüm vatandaşların müracaat edebileceği belirtildi. Alımlarda tüm adayların fiziki yeterlilik değerlendirme testinden ve mülakat sınavından geçirileceğinin kaydedildiği açıklamada, "Adayların eşit puan alması durumunda kura yöntemi ile seçim yapılacaktır. Emekli olan güvenlik korucularının 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği çocuk ve kardeşlerine öncelik tanınmıştır. Bu adayların istenilen şartları taşımaması veya testlerde başarısız olması durumunda aynı köyde ikamet etmek şartıyla başvuru yapan başka bir aday güvenlik korucusu olarak görevlendirilecektir. Başvuru evraklarının 9 Şubat 2017'ye kadar kaymakamlığa teslim edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Sason ilçesine 489, Kozluk ilçesinde ise 202 yeni güvenlik korucusu yapılacak" denildi. - BATMAN