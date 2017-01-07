Sason Kaymakamı Beyaz Görevine Başladı

Sason Kaymakamı Tekin Dundar'ın Van'ın Çaldıran ilçesine tayin olmasıyla boşalan yerine atanan Kaymakam Ökkeş Beyaz göreve başladı.



İlçede yeni görevine başlayan Kaymakam Beyaz, imkanlar ölçüsünde ilçe halkına en iyi hizmeti sunmaya çalışacaklarını söyledi.



İlçenin dağlık olmasından dolayı, coğrafi dağılımı ve arazi yapısının hizmet sunumunda çeşitli zorlukları da beraberinde getirdiğini belirten Beyaz şunları söyledi:



"Bugüne kadar edindikleri tecrübeleri Sason'a hizmet etmek için sarf edeceğiz. Devletin imkanlarını en üst düzeyde kullanarak gerek mahallelerde gerek köylerde ve gerekse kamu kurumlarında vatandaşa layık en iyi hizmeti sunmaya çalışacağız."