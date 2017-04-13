Sason Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne Atama

Sason Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne, Batman Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Şefi Eşref Çelik atandı.



Sason'daki görevine başlayan Çelik, yaptığı açıklamada, sağlık ve sporun muhteşem ikili olduğunu söyledi.



İnsanların sporla tanışmaları için çalışma yürüteceklerini anlatan Çelik, şöyle dedi:



"Çalışmalarımız sadece spor bazında düşünülmemelidir. Suça sürüklenmiş, madde bağımlısı olan gençleri topluma kazandırmaya çalışacağız. Çorak arazilerden güzel meyve alamaya çalışacağız. Gençler toplumun önemli fertleridir. Bizler de bu konuda üzerimize düşeni imkanlar dahilinde yapmaya çalışacağız."