Sason ilçesinde yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kent girişinde yapılan yol denetim ve kontrol uygulamasında, Batman-Sason arasında çalışan bir yolcu minibüsü durduruldu.
Polis ekiplerince minibüste yapılan aramada, üzerinde içime hazır esrar bulunan yolcu gözaltına alındı.
Sason'da Uyuşturucu Operasyonu
Sason ilçesinde yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Sason ilçesinde yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
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