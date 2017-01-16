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Sason'da Uyuşturucu Operasyonu

Sason'da Uyuşturucu Operasyonu

Sason ilçesinde yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Sason'da Uyuşturucu Operasyonu

Sason ilçesinde yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kent girişinde yapılan yol denetim ve kontrol uygulamasında, Batman-Sason arasında çalışan bir yolcu minibüsü durduruldu.

Polis ekiplerince minibüste yapılan aramada, üzerinde içime hazır esrar bulunan yolcu gözaltına alındı.

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