Sason'da Uyuşturucu Operasyonu

Sason ilçesinde yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kent girişinde yapılan yol denetim ve kontrol uygulamasında, Batman-Sason arasında çalışan bir yolcu minibüsü durduruldu.



Polis ekiplerince minibüste yapılan aramada, üzerinde içime hazır esrar bulunan yolcu gözaltına alındı.