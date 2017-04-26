Sason'da Teog Sınavı Heyecanı

Sason'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında yapılan sınavın 1. oturumu başladı.



Ziya Gökalp Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler, görevliler tarafında üst aramaları yapıldıktan sonra içeri alındı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, yaptığı açıklamada, öğrencilerin ilk gün Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden, ikinci günde Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerinden sınava tabi tutulacağını söyledi.



Bodur, sınav sonuçlarının haziran ayında açıklanacağını kaydetti.