Sason'da Siyer Sınavı Yapıldı

Sason ilçesinde, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen umre ödüllü siyer sınavına 300 kişi katıldı.



Sason Yunus Emre İlk ve ortaokulunda gerçekleştirilen sınava ilişkin açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Platformu Sason Temsilcisi Fikret Avcı, soğuk havaya rağmen sınava ilginin büyük olduğunu belirtti.



"O'nu oku, O'nu yaşa" sloganıyla Türkiye genelinde bu sınavı yapmalarındaki amaçlarının her yaştan insanlara, her yaşı ve her anıyla örnek bir yaşam sergileyen Hazreti Muhammed'in hayatını yaşamak ve yaşatmak olduğunu ifade eden Avcı, şöyle konuştu:



"İlçemizde gerçekleştirdiğimiz sınava 517 kişi başvurdu, ancak son iki günde aralıksız yağan kar nedeniyle birçok köyümüzün yolu kapandı ve köylerden sınava katılacak olanlar gelemedi. Her türlü olumsuzluğa rağmen ilçemizde dört kategoride değişik yaşlarda 300 kişi sınava katıldı."



Avcı, ülke genelinde yapılan sınavlarda dereceye girecek bin 1 kişiye çeşitli ödüller ile 28 kişiye de umre ödülü verileceğini aktardı.