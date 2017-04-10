Sason'da Polis Teşkilatı'nın 172'nci Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Batman'ın Sason ilçesinde Polis Teşkilatı'nın 172'nci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.



Tören, Cumhuriyet Meydanı'ndaki anıta çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Kemal Avcu, "Emniyet Teşkilatı kamu düzenini sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanunun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlamak gibi çok önemli ve hayati görevleri üstlenmiştir. Bizler bu görevi yerine getirirken demokratik laik ve sosyal hukuk devletinin bir kurumu olduğunu asla unutmuyoruz. Çünkü adalete dayanmayan güç zorbalıktır, zalimliktir. Ama kuvvete dayanmayan adalette aciz olur. Hukuk devletinde polis, adalete dayalı bir kuvvettir. Onun için zalim değildir, adaletlidir. Korkulan değil güvenilen bir güçtür. Hukuk devletinde hiçbir zaman kaba kuvvet zorbalık yoktur. Kimse kabadayılıkla efelikle kendisine başkasının hakkı üzerinde bir hayat kuramaz. Eğer birileri böyle bir yaşamı bu toplum içinde yapabiliyorsa toplum o zaman devletin otoritesinden ve varlığından endişe eder ve nerede bu Devlet diye aramaya başlar. Bizim en baştaki görevimiz devleti aratmamaktır. Devletin vatanın her köşesinde olduğunu hissettirmektir. Çünkü kuruluş amacımız budur" dedi.



Ardından Sason Şehitler Ortaokulu 7. Sınıf Öğrencisi Müjde Demir, polislere ithafen yazdığı şiiri okudu. Tören, Sason Şehit ve Gazi yakınları tarafından İlçe Emniyet Amirliği personeli için hazırlanan plaketin Emniyet Amiri Kemal Avcu'ya verilmesiyle sona erdi. - BATMAN