Sason'da Öğrencilere Ayakkabı ve Mont Yardımı

İstanbul'da faaliyet gösteren Bütün Çocuklar Bizim Derneği, Sason ilçesinde öğrencilere mont ve ayakkabı yardımında bulundu.



Dernek üyelerinden Dr. Burhan Tekin, Sason'da daha önce tespit ettik ettikleri okullarda bulunan maddi durumu düşük öğrencilere karne hediyesi olarak ayakkabı ve mont yardımında bulunduklarını söyledi.



Daha önce de Batman merkezde ikamet eden bin Suriyeli çocuğa ve çeşitli okullarda okuyan fakir çocuklara ayakkabı ve mont yardımında bulunduklarını anımsatan Tekin, bu sefer de Umurlu, Bayramlar, Kaleyolu ve Çilekli okullarında okuyan yaklaşık 200 öğrenciye giyecek yardımında bulunduklarını ifade etti.





Tekin, yardımlarından dolayı dernek başkanı Leyla Tekbulut'a müteşekkir olduklarını kaydetti.