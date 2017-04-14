Sason'da Köy Okulunun Başarısı

Sason'un Aşağı Karameşe köyünde bulunan Çilekli ortaokulu, il genelinde düzenlenen Bocce yarışmasında küçük kızlar kategorisinde il birincisi, yıldızlar yarışmasında ise üçüncü oldu.



Sason İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Eşref Çelik, köy okullarının yükseleceğini belirterek, okulların tüm branşlara yöneleceğini söyledi.



Çalışmalarının devam edeceğini belirten Çelik, "Sadece Bocce değil, tüm spor dallarında aktif olmaya gayret göstereceğiz. Bunun için elimizden geleni yapıp, sporu ilçe halkına, çocuklarımıza ve her kesime sevdireceğiz." dedi.



Çelik, ilçe Kaymakamı Ökkeş Beyaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Yar, Çilekli Ortaokulu Müdürü ve idarecileri ile emeği geçenlere teşekkür etti.



Okul Müdürü Fatih Özmen de, derece yapan öğrenciler ile Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Bademci'yi tebrik etti.