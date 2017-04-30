Sason'da Kan Bağışı Kampanyası

Türk Kızılayı Batman Şubesi, Sason ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.



Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Türk Kızılayı çadırında kan vermek isteyen vatandaşlar, bağış formunu doldurduktan sonra kan verdi.



Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Mehmet Akkoç, Sason ilçesinde 3 ayda bir kan bağışı kampanyası düzenlendiklerini söyledi.



Akkoç, "Sason halkı kan bağışı konusunda çok duyarlıdır. Bağışlanan 1 ünite kan 3 kişinin hayatını kurtarabilir. Herhangi bir hastalığı olmayan erkekler 3 ayda bir, bayanlar ise 4 ayda bir kan bağışı yapabilir. Kan bağışı kampanyalarına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı tüm Sason halkına Kızılay Kan Merkezi olarak teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.