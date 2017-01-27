Sason'da Halep İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

Batman'ın Sason ilçesinde 13 sivil toplum kuruluşu tarafından Halep için yardım kampanyası başlatıldı.



Diyanet-Sen, Eğitim Bir-Sen, Sağlık-Sen, Sason-Der, Sason Arap-Der, Türk Kızılayı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Köy Muhtarları Derneği, Köy Korucuları Derneği, Rahmet Pınarı Derneği, Kur'an Kursu Derneği, T.G.S. Konfederasyonu ve Toç-Bir-Sen tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde ilçe merkezindeki çadır ve stantta bir hafta içerisinde toplanacak yardımlar Halep'e gönderilecek.



Sason İlçe Müftüsü Abdulhalık Ocakhanoğlu, "Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi bizde bugün İlçe Müftülüğümüzün öncülüğünde STK'ların bir araya gelmesi ile bir yardım kampanyası başlatıyoruz. Bu soğuk havalarda Halep'ten Suriye'den muhacir olan kardeşlerimizin üşümemeleri ve bu olumsuz şartlarda aç kalmamaları için, hastalanmamaları için bizde Sasonlular ve STK'lar olarak elimizi taşın altına koymak istedik. Sasonlu vatandaşlardan gelecek bütün ayni yardımları sivil toplum kuruluşlarımızın destekleriyle toplayacağız. Bunları inşallah önümüzdeki günlerde Halep'e ulaştıracağız" dedi. - BATMAN