Sason'da Çığ Düştü

Batman’ın Sason ilçesinde çığ düşmesi sonucu köy yolları ulaşıma kapandı.

Sason'da Çığ Düştü

Batman'ın Sason ilçesinde çığ düşmesi sonucu köy yolları ulaşıma kapandı.

Sason ilçesinde sabah saatlerinde ağırlaşan kar kütlesi Derince-Çakırpınar çığ düşmesine neden oldu. Çığ nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine Batman İl Özel İdaresi tarafından ekip gönderildi. Ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından yolu tekrar ulaşıma açtı. - BATMAN

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