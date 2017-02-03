Batman'ın Sason ilçesinde çığ düşmesi sonucu köy yolları ulaşıma kapandı.
Sason ilçesinde sabah saatlerinde ağırlaşan kar kütlesi Derince-Çakırpınar çığ düşmesine neden oldu. Çığ nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine Batman İl Özel İdaresi tarafından ekip gönderildi. Ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından yolu tekrar ulaşıma açtı. - BATMAN
Sason'da Çığ Düştü
Batman’ın Sason ilçesinde çığ düşmesi sonucu köy yolları ulaşıma kapandı.
Batman'ın Sason ilçesinde çığ düşmesi sonucu köy yolları ulaşıma kapandı.