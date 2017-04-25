Sason'da Arı Ürünlerinde Kalite Paneli

Sason Kaymakamlığı ile Batman Üniversitesi işbirliği ile "Arı Ürünlerinde Kalite Standardizasyonu ve Sağlıklı Beslenme" paneli düzenlendi.



Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, kaymakamlıkta düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, ilçenin doğasıyla arıcılığa oldukça elverişli olduğunu söyledi.



Sason balının kalitesinin artırılması ve markalaşması konusunda yapılan panelin önemine işaret eden Durmuş, üniversite olarak her zaman üreticilerin yanında olacaklarını bildirdi.



Panelde, Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Rüştü Karaman, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nevzat Artık ve Prof. Dr. Mehmet Kemal Küçükersan ve Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici sunum yaptı.