Sason'a Kitap Yardımı

Batmanlı iş adamı Veysi İren, Sason ilçesine bin 500 kitap bağışladı.



Hayırsever iş adamı İren, öğrencilere dağıtılmak üzere bağışladığı kitapları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Yar'a teslim etti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Yar, İren'e teşekkür ederek, "İlerlemek ancak okumakla mümkündür. Bunun bilincinde olup bağışlarını yapan Veysi İren beye eğitim camiası ve ilçemiz adına teşekkür ederim." dedi.